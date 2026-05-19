Beflügelt von einem Gastauftritt im Blockbuster-Film «Barbie» legte das deutsche Traditionsunternehmen 2023 einen schillernden Börsengang in New York ​hin. Die ​Bewertung war von Anfang an ambitioniert; erst etwa sechs Wochen nach ⁠dem Gang aufs Börsenparkett im Oktober erreichte die Aktie wieder den IPO-Preis von ​46 Dollar. Knapp drei Jahre ⁠später deutet ein Einbruch der Marktkapitalisierung von Birkenstock darauf hin, dass Investoren das Unternehmen zunehmend als Schuhmarke mit einer kleinen, treuen Kundschaft ‌und stabilen Umsätzen sehen – ihr aber nicht die breite Anziehungskraft oder die Margen von Luxusgiganten wie LVMH zutrauen. Der französische Luxuskonzern ist massgeblich an Birkenstock beteiligt.