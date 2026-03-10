Kuba steckt in einer der schlimmsten Krisen seiner jüngeren Geschichte. Die von den USA verhängte Ölblockade und verschärfte Sanktionen haben der chronischen Mangelwirtschaft einen neuen Schlag verpasst: Stromausfälle dauern nun oft tagelang, Lebensmittel und Medikamente ‌sind knapper ⁠denn je. Die Lage ist für viele Kubaner noch verzweifelter als im Sommer 2021. Damals gingen Tausende im ganzen Land auf die Strasse ⁠und riefen «Patria y Vida» – «Heimat und Leben». Es war die grösste Protestwelle seit Jahrzehnten. Doch heute, fast fünf Jahre später, bleibt eine ähnliche Eruption der Wut aus. Der Grund ‌dafür ist eine Mischung aus Angst, Resignation und der Frage nach der Verantwortung für die Misere.