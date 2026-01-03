In der Bevölkerung kochten die Emotionen hoch. «Meine Schwester in den USA hat mich mit der Nachricht geweckt, sie hat geweint. Wir haben zusammen vor Freude geweint», sagt ⁠der 39-jährige Mechaniker Jairo Chacin in der Öl-Metropole Maracaibo der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe aus Angst vor Plünderungen nach seinem Geschäft gesehen, die Strassen seien jedoch menschenleer gewesen. «Ich wollte tanken, aber ​die Tankstellen sind schon geschlossen. Ehrlich gesagt, bin ich hin- und hergerissen ‌zwischen Angst und Freude.»