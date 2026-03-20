Stattdessen sei er auf einen «iranischen Kim Jong Un» getroffen, zog Sadjadpour einen Vergleich zum autoritären Modell Nordkoreas und dessen Machtaber. Anders als in Washington werde der Krieg gegen den Iran in Israel nicht als ein Krieg aus freier Entscheidung, sondern als ein Krieg aus zwingender Notwendigkeit angesehen, sagte Natan Sacks, Experte am Middle East Institute. «Selbst wenn es nicht zu einem Regimewechsel kommt, ist die Schwächung des Iran und der von ihm angeführten Achse mit Verbündeten in der Region ein zentrales Ziel für Netanjahu.»