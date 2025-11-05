Die Partei gewann neun Monate nach Beginn der zweiten Amtszeit von Präsident Donald Trump die Gouverneursposten in Virginia und New Jersey. In New York siegte der demokratische Sozialist Zohran Mamdani bei der Bürgermeisterwahl. Der 34-Jährige wurde der erste muslimische Bürgermeister der grössten Stadt der USA und setzte sich gegen den als Unabhängigen angetretenen Ex-Gouverneur Andrew Cuomo durch. Die Wahlbeteiligung war nach Angaben der Wahlbehörde die höchste seit mindestens 1969. Cuomo hatte Mamdani im Wahlkampf als radikalen Linken bezeichnet, dessen Pläne gefährlich seien. Mamdani warb mit Forderungen nach einem Mietenstopp und kostenloser Kinderbetreuung. Präsident Trump drohte nach der Wahl, der Stadt die Bundesmittel zu kürzen.