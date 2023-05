Die Länder wollen die Rückkehr zu einem Vier-Säulen-Modell, nach dem der Bund die gesamten Unterbringungskosten für Geflüchte, eine monatliche Pro-Kopf-Pauschale und mehr Geld für Integrationskosten und unbegleitete Jugendliche zahlen soll. Der Bund verhandelte jedoch den Passus in das gemeinsame Papier, dass es ein solches "atmendes System" bereits gebe, das sich an der Zahl der Geflüchteten orientiert. Auch Scholz sprach sich in der gemeinsamen Pressekonferenz gegen eine vollständige Rückkehr zu dem bis 2021 geltenden System aus, weil mittlerweile etwa die ukrainischen Bürgerkriegsflüchtlinge in das Bürgergeld aufgenommen worden seien. De Bund leiste Hilfe "weit über seine Verpflichtungen hinaus". Hintergrund der harten Haltung des Bundes ist auch, dass bereits jetzt in der Haushaltsplanung 2024 ein Loch von 20 Milliarden Euro klafft.