Kritik kam auch vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). "Die logische Konsequenz der vom Bundesfinanzminister geforderten Kombination von Schwarzer Null und Verzicht auf Steuererhöhungen wird eine Beschleunigung der Deindustrialisierung und des Verlusts von Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand in Deutschland sein", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Denn der Staat müsse dringend mehr in den ökologischen und digitalen Umbau investieren, ins Bildungssystem und in eine moderne Infrastruktur. Sonst werde "der wirtschaftliche Abstieg Deutschlands unumkehrbar sein".