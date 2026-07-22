In Deutschland plant die Regierung trotz stark gestiegener Spritpreise derzeit keine neuen Entlastungen für Autofahrer. Man habe Entlastungsmassnahmen beendet, und momentan sehe man keine neuen Massnahmen, sage Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. Er verwies auf Schwankungen des Spritpreises je nach Lage im Iran-Krieg und der Strasse von Hormus. Damit werde man noch eine Weile leben müssen. Die Bundesregierung werde die Lage genau beobachten. Momentan gebe es aber keine Notwendigkeit für neue Entlastungen./evs/DP/jha