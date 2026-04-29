Totalenergies hat im ersten Quartal dank der durch den Nahostkonflikt zuletzt kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe wieder erhöhen und eine höhere Dividende für das erste Quartal ausschütten. Das Unternehmen plant, im zweiten Quartal eigene Aktien im Wert von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Zahlen für das erste Quartal 2026 mitteilte. Für das erste Quartal hatte das Unternehmen wegen des zuvor niedrigen Ölpreises einen Aktienrückkauf noch in Höhe von 750 Millionen Euro angestrebt. Die Aktie legte im frühen Handel um rund ein Prozent zu.