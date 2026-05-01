Diese Höchstpreise wendet der Konzern bereits seit dem 8. April an seinen 3.300 Tankstellen in Frankreich an. Während der langen Wochenenden rund um den 1. Mai und den 8. Mai (Feiertag zum Ende des Zweiten Weltkriegs) wird der Preis für Diesel auf 2,09 Euro gedeckelt. Bei einer günstigen Entwicklung der internationalen Ölpreise verpflichte sich das Unternehmen, jede Preissenkung bei Diesel und Benzin unverzüglich weiterzugeben, teilte Total weiter mit.