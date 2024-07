Das Unternehmen will im dritten Quartal erneut eigene Aktien für bis zu 2 Milliarden Dollar zurückkaufen. Die Ankündigung konnte den Kurs aber auch nicht stützen. Am Mittag sackte die Aktie um knapp drei Prozent ins Minus und ist jetzt auch bei der Entwicklung in diesem Jahr im Minus. Totalenergies ist an der Börse derzeit rund 146 Milliarden Euro wert und ist damit eines der wertvollsten Konzerne in der Eurozone./zb/mis