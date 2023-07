Gefallene Preise für Öl und Gas haben beim Energiekonzern Totalenergies im zweiten Quartal zu einem Gewinnrückgang geführt. Allerdings stammen die Vergleichswerte von vor einem Jahr aus einer Zeit, in der die Gewinne nur so sprudelten. Ungeachtet des Rückgangs kündigt das Management weitere Aktienrückkäufe an und will die Zwischendividende erhöhen. An der Börse lagen die Papiere am Vormittag rund 0,5 Prozent im Plus.

27.07.2023 12:01