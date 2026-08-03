Dabei treten die Franzosen unter anderem 50 Prozent an 1,2 Gigawatt grossen Solar- und Windanlagen an Land in Europa ab. Diese hätten einen Wert von 1,8 Milliarden Euro, teilte Total am Montag in Paris mit. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft KKR.
Zugleich verkündete Total, dem Konkurrenten Shell Kapazitäten zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie von 4 Gigawatt abzukaufen. Der Grossteil dieser Solar-, Windkraft- und Batteriespeicher-Projekten befindet sich laut Mitteilung in Italien, den Niederlanden, Grossbritannien und Spanien. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Die Total-Aktie gab am Montagmorgen gut 2 Prozent nach. Gleiches galt für andere Energie-Titel, was wohl auf die deutlich fallenden Öl- und Gaspreise im Zuge der Entspannung der Lage im Iran zurückzuführen ist.
(AWP)