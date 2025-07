Die Nettoverschuldung zog in den drei Monaten bis Ende Juni im Vergleich zum ersten Quartal um 29 Prozent auf fast 26 Milliarden Dollar an, wie der Konzern am Donnerstag in Paris mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum vor allem wegen niedrigerer Ölpreise um fast ein Viertel auf 3,6 Milliarden Dollar gefallen. Damit fiel der Gewinnrückgang etwas höher als von Experten erwartet aus./zb/mis/men