TotalEnergies sucht nun nach eigenen Angaben bereits nach Wegen, «um eine Entschädigung für die negativen Auswirkungen zu erwirken, die sich aus den Verzögerungen und Unsicherheiten im Zusammenhang mit den Zeitplänen für den Netzanschluss ergeben und das Projekt NSE2 betreffen». Zur Wahrung seiner Rechte aus der Konzession habe der Konzern am Donnerstag aber dennoch den Genehmigungsantrag für NSE2 eingereicht und die erste Rate in Höhe von 10 Prozent gemäss dem Lizenzvertrag geleistet.