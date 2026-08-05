Menschen warteten nachts auf Zug - acht Tote auf Bahnstation

Auf der Bahnstation Kwitnewa in Browary, die zwischen mehreren Angriffszielen liegt, wurden acht Menschen bei dem Raketenbeschuss getötet. «Gestern Nacht hat sich ein Zug etwas verspätet, und die Leute haben es nicht mehr zum letzten Zug geschafft», sagte der Bürgermeister von Browary, Witalij Bihun, im ukrainischen Nachrichtenfernsehen. Weitere sechs Tote gab es in zwei Verteilzentren der grossen ukrainischen Supermarktkette Silpo. Selenskyj sprach ausserdem von insgesamt 44 Verletzten.