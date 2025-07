In Stawropol im Süden Russlands griff die Ukraine einen Industriebetrieb an. Telegram-Kanäle veröffentlichten Videos, die den Treffer einer Drohne und eine Explosion zeigen. Medien zufolge wurde die Fabrik Signal getroffen. Sie steht als einer der Haupthersteller von Radioelektronik für die russische Armee unter EU-Sanktionen. Der Gouverneur der Region Stawropol im Süden Russlands, Wladimir Wladimirow, schrieb in seinem Telegram-Kanal, dass ein ukrainischer Drohnenangriff abgewehrt worden sei. Industrieanlagen seien angeflogen worden. Er gab an, dass es einen «kleinen Brand» gegeben habe, der schnell gelöscht worden sei.