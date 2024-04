Mehrere Tornados haben im Mittleren Westen der USA grosse Schäden angerichtet und Leben gekostet. Mindestens zwei Menschen starben nahe der Kleinstadt Holdenville im Bundesstaat Oklahoma, darunter ein vier Monate altes Kind, berichteten örtliche Medien am Sonntag übereinstimmend unter Berufung auf den zuständigen Rettungsdienst. Der Gouverneur des Bundesstaats, Kevin Stitt, sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus und kündigte an, den Ort des Geschehens noch am selben Tag zu besuchen. Zuvor hatte er für die betroffenen Teile des Bundesstaats den Notstand ausgerufen.