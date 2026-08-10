Angaben zu den militärischen Zielen des Angriffs gab es nicht. Belgorod ist allerdings der logistische Knotenpunkt zur Versorgung der russischen Truppen, die die ukrainische Grossstadt Charkiw beschiessen und im Industriegebiet Donbass angreifen. Deshalb wird Belgorod immer wieder angegriffen, was auch die Energieversorgung und andere zivile Objekte in Mitleidenschaft zieht.
Russische Behörden meldeten ausserdem ukrainische Drohnenangriffe auf Noworossijsk und Gelendschik am Schwarzen Meer.
Verletzte in ukrainischer Hafenstadt Odessa
Zugleich wurden durch russischen Raketenbeschuss auf die südukrainische Hafenstadt Odessa in der Nacht mindestens sechs Menschen verletzt, wie Stadtchef Serhij Lyssak auf Telegram mitteilte. In Charkiw in der Ostukraine wurden zwei Menschen getötet und mindestens 21 verletzt./fko/DP/zb
(AWP)