Durch einen ukrainischen Drohnenangriff auf die grenznahe russische Grossstadt Belgorod sind nach neuesten Behördenangaben mindestens sechs Menschen getötet und 27 verletzt worden. Mehrere Wohnblocks, ein Verwaltungsgebäude sowie Geschäfte seien beschädigt worden, teilte der Gouverneur der Region, Alexander Schuwajew, auf Telegram mit. Bilder in sozialen Netzwerken liessen auf mehrere Brände in der Stadt schliessen, die etwa 30 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt liegt.