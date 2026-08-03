Bei russischen Luftangriffen auf die ukrainische Grossstadt Saporischschja sind nach offiziellen Angaben mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten durch die Explosion zweier Gleitbomben in der Stadt stieg bis zum Abend auf 31, teilte der regionale Militärverwalter Iwan Fedorow auf Telegram mit. Mehrere Wohnhäuser seien bei dem Angriff beschädigt worden.