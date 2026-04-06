Getroffen wurde auch das Ölterminal «Schescharis» des Konzerns Transneft. Von dort aus exportiert Russland Öl. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte - anders als sonst - Schäden an einer Leitung sowie an der Verladestelle. Es seien auch vier Depots mit Ölprodukten in Brand geraten. Das Ministerium warf der Ukraine vor, sie wolle die Lage auf dem internationalen Energiemarkt mit den Angriffen weiter destabilisieren. Den Angaben nach wurden auch Anlagen des internationalen Ölunternehmens «Caspian Pipeline Consortium» beschädigt, das kasachisches Erdöl verlädt und an dem US-Unternehmen beteiligt sind.