Selenskyj: Ukraine braucht Abfangraketen

Deswegen sei es wichtig, dass Abwehrsysteme rechtzeitig geliefert würden. Jede Abfangrakete trage dazu bei, Menschenleben zu retten, wenn sie in der Ukraine sei und nicht in den Lagern der Partner seines Landes. Ballistische Raketen sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit schwieriger abzuwehren als Marschflugkörper, die von den Angreifern besser manövriert werden können und wegen ihrer geringen Flughöhe nicht so leicht vom Radar der Luftabwehr zu erfassen sind.