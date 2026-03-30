Buchungen in Griechenland stocken

In Athen beobachten Branchenvertreter eine spürbare Verlangsamung bei den Reservierungen. Viele Urlauber zögern und warten ab, wie sich die wirtschaftliche Lage weiterentwickelt, sagen Reiseagenturen und Hoteliers. Griechenlands Tourismusministerin Olga Kefalogianni sprach im Rundfunk von der psychologischen Belastung durch den Krieg. Zugleich verwies sie auf die Erfahrung der Branche im Umgang mit Krisen. Mögliche Chancen sieht sie in einer Verschiebung der Reiseströme: Urlauber könnten sich in der aktuellen Lage auf als sicher geltende Ziele konzentrieren - darunter Griechenland, das weit von der eigentlichen Krisenregion entfernt liegt.