Mehr Übernachtungsgäste

Das Wachstum im Inland wurde vor allem von ausländischen Gästen mit Übernachtungen getragen, wie das BFS weiter schreibt. So stiegen die Einnahmen aus diesem Segment um 4,7 Prozent. Auch die Einnahmen aus Studien- und Spitalaufenthalten erhöhten sich weiter, rückläufig waren dagegen die Einnahmen aus dem Tages- und Transitverkehr.