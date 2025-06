Der Autobauer, der mit fast einem Viertel der grösste Anteilseigner von Toyota Industries ist, bereinigt damit seine Konzernstruktur. Der Deal war erwartet worden, allerdings war in Medienberichten ein Wert von rund 42 Milliarden Dollar geschätzt worden. Japanische Unternehmen sind in den letzten Jahren aufgrund ihrer Überkreuzbeteiligungen an Tochterunternehmen und Geschäftspartnern zunehmend von der Marktaufsicht und Investoren unter die Lupe genommen worden. Dies führte zu einem Anstieg von Management-Buy-outs und Übernahmen.