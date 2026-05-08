Der weltgrösste Autobauer Toyota blickt wegen der Folgen des Iran-Kriegs vorsichtig auf das laufende Geschäftsjahr und rechnet mit einem weiteren Ergebnisrückgang. Der VW-Konkurrent geht davon aus, dass der operative Gewinn im Geschäftsjahr 2026/27 (31. März) um etwas mehr als ein Fünftel auf drei Billionen Yen (rund 14,9 Milliarden Franken) fällt. Experten hatten mit einem deutlich höheren Gewinnziel für das laufende Geschäftsjahr gerechnet. Auch die Umsatzprognose von 51 Billionen Yen lag unter den Markterwartungen. Die Aktie gab in Tokio um 2,2 Prozent nach.