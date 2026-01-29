Zulegen konnte Toyota vor allem auf dem Heimatmarkt Japan und in den USA, wo der Konzern mehrere Werke betreibt. Die USA sind mit mehr als 2,5 Millionen verkauften Fahrzeugen der wichtigste Markt der Kernmarken Toyota und Lexus, noch vor dem japanischen Heimatmarkt mit gut 1,5 Millionen. Mehr als die Hälfte der in den USA verkauften Fahrzeuge wird auch dort hergestellt. In Deutschland gingen die Verkaufszahlen des Branchenprimus dagegen zurück - auf noch knapp über 100.000.