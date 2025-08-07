Trotz der Zölle will Toyota dieses Jahr weiter rund 9,8 Millionen Fahrzeuge absetzen - in Nordamerika mit fast 3 Millionen Fahrzeugen sogar etwas mehr als bisher. Zusammen mit den nicht in den Konzernabschluss einbezogenen Beteiligungen, wie etwa Gemeinschaftsunternehmen in China, peilt Toyota immer noch rund 11,2 Millionen Auslieferungen an die Endkunden an. Zum Vergleich: Rivale Volkswagen rechnet 2025 mit konzernweiten Auslieferungen auf dem Niveau des Vorjahres in Höhe von rund 9 Millionen Fahrzeugen./men/niw/mis