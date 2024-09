Wie die japanische Wirtschaftszeitung «Nikkei» berichtete, hat Toyota Motor seine Pläne für die Produktion von Elektrofahrzeugen bis 2026 um ein Drittel gekürzt. Der weltgrösste Autobauer will nun im Jahr 2026 lediglich eine Million Elektroautos herstellen. Bislang hatte Toyota 1,5 Millionen E-Fahrzeuge als Ziel ausgegeben. Die Japaner hatten im vergangenen Jahr rund 100.000 Elektro-Fahrzeuge verkauft, was etwa einem Anteil an den weltweiten Verkäufen von einem Prozent entspricht. Ein Sprecher von Toyota wollte den Nikkei-Bericht zunächst nicht kommentieren.