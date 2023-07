Ganz signifikant waren die Kursgewinne nach so einem Chartszenario im Oktober 2022 und Anfang November 2021. Damals schoss die Aktie nach dem Durchbrechen der 40er-Linie in kurzer Zeit sogar 20 Prozent nach oben. Ende Dezember 2020 kam es sogar zu einem lange anhaltenden Kursfeuerwerk mit Gewinnen von rund 50 Prozent. Damals zog es den Kurs nach dem Fall der 40 Tage-Linie acht Monate wie an einer Schnur nach oben.