China ist nicht begeistert, und Russland könnte nach einem Ausfall Venezuelas als Öllieferant für das Reich der Mitte in die Bresche springen. SAber so oder so: Der weltweite Unsicherheitsfaktor ist durch den Abgang von Maduro auf jeden Fall gestiegen. Gold als Krisenwährung dürfte profitieren. Nach dem kleinen Rücksetzer des Goldpreises vom Allzeithoch um 4530 Dollar je Unze könnte ganz schnell nicht nur der alte Preisrekord wieder erreicht werden, sondern sogar ein neuer Höhenflug beginnen. Vom bisherigen Allzeithoch trennen Gold derzeit etwa 200 Dollar oder rund fünf Prozent.