Aktionäre von Barrick Mining - bis Mai 2025 hiess das Unternehmen Barrick Gold - werden von den Göttern nur noch verwöhnt. Kam die Aktie des Betreibers von Goldminen in den drei Jahren zwischen Mitte 2022 und Mitte 2025 per Saldo nicht vom Fleck, so zählt das NYSE-Mitglied – NYSE steht für New York Stock Exchange – seit einigen Monaten zu den Top Performern an der Wall Street.
Seit der letzten Besprechung der Aktie im Juli hat sich der Kurs des Goldproduzenten aus Toronto in Kanada schon verdoppelt. Und man traut es sich kaum zu sagen: Die damals empfohlenen Calls auf den Gold-Giganten (ISIN: CH1417556896, CH1445438877 und CH1432471683) sind um 500 Prozent – also auf das Fünffache – und sogar auf das Zehnfache gestiegen. In nur fünf Monaten.
Was ich bei Besprechung der Aktie mehrfach betont habe: Barrick Mining ist wie ein Hebelpapier auf Gold. Sind erst einmal die gesamten Produktionskosten durch den Goldpreis gedeckt, fliessen weitere Steigerungen beim Edelmetall voll in das Ergebnis des Unternehmens. Der Gewinn explodiert.
Die Mitte November präsentierten Quartalszahlen von Barrick Mining bestätigen das ganz klar. Der Umsatz von Barrick in den drei Monaten stieg um 23 Prozent auf 4,1 Milliarden Dollar, das Ergebnis nach Steuern verdoppelte sich aber auf 982 Millionen Dollar. Dabei war Gold im damals präsentierten Dreimonatszeitraum erst im September stark gestiegen.
Nun ist Gold aber im absoluten Höhenflug. Im Schlussquartal 2025 kletterte der Preis je Unze des gelben Metalls um 30 Prozent. Zum Ende des Vorjahreszeitraum stieg Gold sogar um 70 Prozent. Das bedeutet: Im vierten Quartal dürfte der Umsatz bei Barrick Mining nicht nur in etwa um den gleichen Betrag gestiegen, sondern der Gewinn regelrecht explodiert sein. Der Nettogewinn in den drei Monaten könnte sich auch auf 1,5 Milliarden Dollar verdreifacht oder möglicherweise sogar noch weiter erhöht haben.
Die Vorlage der Jahreszahlen am 18. Februar könnte bei Barrick positiv überraschen. Ist Barrick Mining damit schon rein fundamental bezogen auf die 2025er-Jahreszahlen interessant, so kommt jetzt auch noch die Politik ins Spiel. US-Präsident Donald Trump hat am Wochenende alle überrascht und den venezolanischen Staatspräsidenten Maduro durch US-Sondereinheiten greifen und in die Staaten bringen lassen.
Trump verkündet auch gleich, dass sich die USA nun um Stabilisierung des Landes kümmern wollen. Doch die bisherigen Seilschaften in Venezuela haben offensichtlich andere Pläne und möglicherweise kommt es dort doch noch zu einem zumindest regionalen Konflikt. Einfluss dürfte das auf den Ölpreis haben. USA wollen Venezuelas Öl und das Land hat davon am allermeisten.
China ist nicht begeistert, und Russland könnte nach einem Ausfall Venezuelas als Öllieferant für das Reich der Mitte in die Bresche springen. SAber so oder so: Der weltweite Unsicherheitsfaktor ist durch den Abgang von Maduro auf jeden Fall gestiegen. Gold als Krisenwährung dürfte profitieren. Nach dem kleinen Rücksetzer des Goldpreises vom Allzeithoch um 4530 Dollar je Unze könnte ganz schnell nicht nur der alte Preisrekord wieder erreicht werden, sondern sogar ein neuer Höhenflug beginnen. Vom bisherigen Allzeithoch trennen Gold derzeit etwa 200 Dollar oder rund fünf Prozent.
Passende Partner-Produkte zu Barrick Mining
Mit einem Call auf Barrick Mining setzen risikofreudige Anleger aber nicht auf Gold direkt, sondern auf ein «Hebelpapier» auf das Edelmetall. Ende Dezember hatte die Aktie im 13-Jahreshoch 46 Dollar erreicht. Sollte Gold jetzt wieder auf sein Rekordniveau kommen und möglicherweise noch höher klettern, sind möglicherweise Kurse um 50 Dollar drin – ein Anstieg um 15 Prozent.
Ein Call mit 3er-Hebel (ISIN: CH1497320056) würde dann 40 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit höherem Hebel von 3,4 (ISIN: CH1499889942) verspricht einen Gewinn von 50 Prozent. Ein Zertifikat mit noch nicht einmal sonderlich spekulativem 4er-Hebel (ISIN: CH1500296657) könnte 60 Prozent steigen.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1497320056
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 31.48)
|UBS
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Gering
|CH1499889942
VT Long Mini-Future (Stop Loss 32.42)
|Bank Vontobel
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1500296657
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 34.12)
|Bank Julius Bär
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.