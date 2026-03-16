Jetzt kommt aber der weit höhere Goldpreis im bisherigen Jahresverlauf dazu. Angenommen, Barrick fördert in diesem Jahr mit 3,2 Millionen Unzen in etwa die gleiche Menge Gold wie im vergangenen Jahr. Dann könnte das Unternehmen aus Toronto in Kanada in diesem Jahr bei einer Gewinnspanne je Unze von aktuell geschätzt etwa 3400 Dollar mit Gold rund 9,0 Milliarden Dollar verdienen. Damit könnte der Gewinn von Barrick in diesem Jahr fast doppelt so hoch ausfallen wie im Jahr 2025. Sollte der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau bleiben, halte ich einen Gewinn je Aktie von etwa 5,0 Dollar für erreichbar.