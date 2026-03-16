Die Zahlen waren wie erwartet – nämlich sehr stark. Im Umfeld eines immer höheren Goldpreises legte Barrick Mining vor vier Wochen seine Ergebnisse für 2025 vor. Wegen des hohen Goldkurses kletterte der Umsatz des Minenkonzerns im vergangenen Jahr um 30 Prozent auf 17,0 Milliarden Dollar. Bei einem relativ moderaten Anstieg der gesamten Herstellungskosten um zehn Prozent auf rund 1637 Dollar je Unze schoss der Gewinn massiv nach oben.
So explodierte der Jahresüberschuss um 130 Prozent auf 5,0 Milliarden Euro, das Ergebnis je Aktie entwickelte sich dazu im Gleichschritt von 1,22 auf 2,93 Dollar. Man muss kein Prophet sein, um für dieses Jahr weiter steigende Ergebnisse vorauszusagen. Denn Gold notiert inzwischen meilenweit über dem durchschnittlichen Verkaufspreis von Barrick in 2025 in Höhe von 3501 Dollar je Unze.
Der durchschnittliche Goldpreis lag in diesem Jahr bisher nämlich bei etwa 5000 Dollar je Unze und damit rund 40 Prozent über dem Level im Jahr 2025. Man kann das grob hochrechnen. Der durchschnittliche Goldpreis, den Barrick Mining im vierten Quartal erzielen konnte, lag bei 4177 Dollar je Unze. Da die Produktionskosten im Quartal mit 1581 Dollar sogar niedriger als der Durchschnitt des Gesamtjahres 2025 waren, lag die Gewinnspanne je Unze zwischen Oktober und Dezember bei 2596 Dollar je Unze.
Im Gesamtjahr waren es dagegen «nur» 1920 Dollar je 31 Gramm vom edlen Metall. Der Gewinn im vierten Quartal lag auch weit über dem Level der anderen Dreimonatsabschnitte. Während Barrick im Gesamtjahr 2,93 Dollar je Aktie verdienen konnte, waren es im vierten Quartal bei in etwa durchschnittlich hoher Förderung 1,43 Dollar je Anteil. Barrick hat damit alleine im vierten Quartal in etwa den halben Jahresgewinn 2025 verdient.
Jetzt kommt aber der weit höhere Goldpreis im bisherigen Jahresverlauf dazu. Angenommen, Barrick fördert in diesem Jahr mit 3,2 Millionen Unzen in etwa die gleiche Menge Gold wie im vergangenen Jahr. Dann könnte das Unternehmen aus Toronto in Kanada in diesem Jahr bei einer Gewinnspanne je Unze von aktuell geschätzt etwa 3400 Dollar mit Gold rund 9,0 Milliarden Dollar verdienen. Damit könnte der Gewinn von Barrick in diesem Jahr fast doppelt so hoch ausfallen wie im Jahr 2025. Sollte der Goldpreis auf dem aktuellen Niveau bleiben, halte ich einen Gewinn je Aktie von etwa 5,0 Dollar für erreichbar.
Und da wird die Bewertung interessant. In den letzten Jahren wurde Barrick oft mit 15er-KGV und mehr gehandelt. Auf Basis des geschätzten Gewinns 2026 kommt die Aktie aber nur auf eine 8er-Gewinnbewertung. Alleine daraus eröffnet sich für die Aktie Kurspotential von annähernd 100 Prozent in den Bereich um 80 Dollar.
Passende Partner-Produkte zu Barrick Mining (Calls)
Bei konstantem Goldpreis sollte der Aktienchart von Barrick Mining also im Laufe der nächsten etwa zwölf Monate nach oben zeigen. Kurzfristig gesehen bestehen allerdings schon schnellere Kurschancen. Die Aktie ist nämlich nicht nur auf die Unterstützung um 42 Dollar zurückgefallen, sondern auch auf die 100 Tage-Linie.
Mit einem Call setzen risikofreudige Anleger auf einen schnellen Rebound von der Trendlinie nach oben. Zumindest 45 Dollar – ein Anstieg um rund sieben Prozent – wären dann drin. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1500296657) könnte dadurch etwa 30 Prozent steigen.
Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1499947922) besitzt sogar Potential von etwa 60 Prozent. Ein Call mit spekulativem 16er-Hebel (ISIN: CH1508617284) würde sich verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1499947922
VT Long Mini-Future (Stop Loss 38.61)
|Bank Vontobel
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Mittel
|CH1500296657
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 34.29)
|Bank Julius Bär
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Gering
|CH1508617284
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 41.82)
|UBS
|Barrick Mining Corporation
|Long
|CHF
|Hoch
Wichtiger Hinweis:
Sämtliche Darstellungen und andere Veröffentlichungen in diesem [Trading-Ideen-]Artikel dienen ausschliesslich der Information. Insbesondere stellen die "Passende Produkte" weder eine Aufforderung, noch eine Empfehlung zum Erwerb resp. zu Veräusserung von Finanzinstrumenten dar, und können somit nicht als Anlageberatung oder als sonstige Entscheidungsgrundlage erachtet werden. Jedes "passende Produkt" in diesem Trading-Ideen Artikel gibt lediglich die Meinung und persönliche Entscheidung des jeweiligen Autors wieder.