So stieg der Umsatz von Deutsche Lufthansa im ersten Quartal um fünf Prozent auf 7,4 Milliarden Euro. Lediglich die Streiks in den ersten Monaten des Jahres verhinderten ein Ergebnis im Bereich des Vorjahreszeitraums. So kosteten die Arbeitsniederlegungen an den Flughäfen im Quartal Lufthansa rund 350 Millionen Euro. Das operative Ergebnis soll nun im Gesamtjahr nicht stabil in etwa auf Vorjahresniveau von 2,7 Milliarden liegen, sondern bei 2,2 Milliarden Euro landen.