Aber auch die hohen Kursgewinne machen Swiss Re-Aktionäre froh und auch alle risikofreudigen Anleger, die sich auf Empfehlung an dieser Stelle Anfang Dezember einen Call auf den Versicherer ins Depot gelegt haben. Während die Aktie in den drei Monaten um 15 Prozent gestiegen ist, liegen die beiden Zertifikate (ISIN: CH1387353449 und ISIN: CH1387049435) mit 70 und 120 Prozent im Plus.