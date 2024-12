Besonders gut soll es im Bereich Leben laufen. Für den Sektor erwartet Swiss Re in den nächsten beiden Jahren Prämiensteigerungen um jeweils 3,0 Prozent und damit doppelt so viel Zuwachs, wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Wegen des hohen Zinsniveaus in USA rechnet der Versicherer mit einem Anstieg der weltweiten Prämien im Sektor Leben von 3,1 Billionen Dollar in 2024 auf 4,8 Billionen Dollar in 2035.