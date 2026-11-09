Die Aktie scheint wie festgeschraubt. Das ganze Jahr 2025 lief Swiss Re in einer engen Handelsspanne zwischen 135 und 150 Franken. Aktuell notiert das SMI-Mitglied auch nicht höher. Blickt man weit zurück, so ist das Allzeithoch aus 1998 bei etwa 205 Franken noch in weiter Ferne. Damals lief die Aktie des Rückversicherers fünf Jahre lang bis 2002 fast ausschliesslich zwischen 150 und 200 Franken.
Viele Anleger fragen sich: Wird der Versicherer aus Zürich überhaupt jemals wieder neue Allzeithochs erreichen? Genau betrachtet hat er das schon längst, doch eher heimlich, im Verborgenen. Rechnet man zur offenkundig langweiligen Kursentwicklung noch die Dividenden der letzten 20 Jahre obendrauf, dann sitzen Anleger inzwischen inklusive der ausgezahlten Ausschüttung aktuell auf etwa 290 Franken je Swiss Re-Anteil.
Das ist zwar kein rekordverdächtig hoher Gewinn, aber immerhin ein Plus von fast 50 Prozent in 28 Jahren. Swiss Re hat einfach die Shareholder-Value-Politik Anfang der 0er-Jahre umgestellt. Jetzt zählt nicht mehr wie noch in den 90er-Jahren «Wachstum», sondern «Value». Und die Ausschüttung hoher Gewinne in Form von hohen Dividenden seit vielen Jahren im Bereich von fünf Prozent oder mehr ist einfach «Value».
Der Vorteil: Wird ein hoher Jahresüberschuss zum grossen Teil an die Anleger ausgeschüttet, dann senkt dies das Risiko vor extremen Kursverlusten. Hätte Swiss Re die Dividende regelmässig thesauriert, würde die Aktie heute vielleicht bei 200 oder 250 Franken stehen. Aber dann wäre das Korrekturpotential weit höher. So haben Anleger reichlich Geld kassiert und ihr Risiko gesenkt.
So viel zur Dividende, jetzt zum Kurs. Trotz der hohen kursbremsenden Ausschüttungen konnte Swiss Re den starken Widerstand aus 2025 bei etwa 153 Franken vergangene Woche überspringen und mit rund 160 Franken den höchsten Kurs seit 2002 erreichen. Aber kaum war das 24 Jahreshoch gefallen, ging es mit der Notierung auf den Ausgangswert zurück.
Hier zeigt sich ein klares Verhaltensmuster der Börsianer: «Buy the rumors, sell the news». Im Vorfeld der Quartalszahlen hatten Anleger auf gute Daten gesetzt – die dann auch so gekommen waren. Nach Vorlage der Neunmonatszahlen nahmen sie Gewinne mit. Immerhin war die Aktie von Swiss Re in den vier Monaten davor um 30 Prozent gestiegen.
Die Situation ist jetzt aber eine andere. Aus dem Widerstand aus 2025 um 153 Franken wurde nun eine Unterstützung. Ob diese hält, wird sich zeigen. Da Swiss Re operativ aber stark unterwegs ist – der Gewinn in den neun Monaten lag 15 Prozent über der Erwartung der Analysten und das SMI-Mitglied hat sein für 2026 angepeiltes Ergebnis bereits jetzt Ende September nahezu erreicht – stehen die Chancen gut, dass Swiss Re mit grösserer Wahrscheinlichkeit von der Unterstützung nach oben abprallt als darunter fällt.
Passende Partner-Produkte zu Swiss Re (Calls)
Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf den Rebound nach oben. Kurse um 160 Franken - das sind Kursgewinne von etwa fünf Prozent. Ein Call mit 6er-Hebel (ISIN: CH1590552076) könnte sogar bei so geringen Steigerungen der Aktie von fünf Prozent 30 Prozent zulegen. Ein Zertifikat mit 7er-Hebel (ISIN: CH1610065430) könnte 40 Prozent nach oben schiessen. Ein spekulativer Call mit 21er-Hebel (ISIN: CH1618946235) würde sich bei Swiss-Re-Kursen um 160 Franken glatt verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1590552076
VT Long Mini-Future (Stop Loss 131.87)
|Bank Vontobel
|Swiss RE AG
|Long
|CHF
|CH1610065430
BAER Dynamic Mini Future (Stop Loss 132.91)
|Bank Julius Bär
|Swiss RE AG
|Long
|CHF
|CH1618946235
UBS Long Mini-Future (Stop Loss 149.03)
|UBS
|Swiss RE AG
|Long
|CHF
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