Die Situation ist jetzt aber eine andere. Aus dem Widerstand aus 2025 um 153 Franken wurde nun eine Unterstützung. Ob diese hält, wird sich zeigen. Da Swiss Re operativ aber stark unterwegs ist – der Gewinn in den neun Monaten lag 15 Prozent über der Erwartung der Analysten und das SMI-Mitglied hat sein für 2026 angepeiltes Ergebnis bereits jetzt Ende September nahezu erreicht – stehen die Chancen gut, dass Swiss Re mit grösserer Wahrscheinlichkeit von der Unterstützung nach oben abprallt als darunter fällt.