Denn was man oft vergisst: Amazon investiert unglaublich viel in sein Wachstum und baut neue Geschäftsfelder auf. Ohne diese Investments wäre der Online-Händler fast wie die Lizenz zum Gelddrucken. Die 120 Dollar-Marke ist jetzt zum Greifen nah. Fällt die Hürde, sind ganz schnell 140 Dollar drin. Ein Call auf die Aktie könnte Anlegern in den nächsten Wochen ganz viel Spass bringen.