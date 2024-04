Die operativen Zahlen zum ersten Quartal – diese werden am 25. April vorgelegt – könnten die Initialzündung dafür sein. Immerhin hat nicht nur Amazon, sondern der gesamte Sektor der Nicht-Basiskonsumgüter in den USA derzeit enormen Schwung. So lag das durchschnittliche Umsatzwachstum des Sektors im vierten Quartal in den USA bei sechs und das Gewinnwachstum sogar bei 34 Prozent.