Der Aufwärtstrend ist voll intakt. Seit Anfang 2023 läuft Amazon in einem Bullenmarkt wie an einer Schnur gezogen schön nach oben. Es gab zwar immer wieder Rücksetzer, aber das waren nur kurzfristige Korrekturen. Auch langfristig läuft die Aktie des Online-Händlers enorm nach oben. Zieht man die Kursphase zu Corona-Zeiten zwischen 2020 und 2022 ab, zeigt sich der steile Weg des Nasdaq-Mitglieds von einem Rekord zum anderen.
Operativ ist das gut begründet. Denn Amazon ist ein zuverlässiger Datenlieferant, mit Zahlen, die häufig über oder nicht selten auch sehr weit über der Erwartung liegen. In den letzten 17 von 20 Quartalen konnte der Tech-Konzern aus Seattle die Schätzungen der Analysten beim Umsatz übertreffen und lag 15 Mal auch beim Gewinn über dem Konsens der Experten.
Die letzten Quartalszahlen Anfang August machen da keine Ausnahme und hoben die Aktie auf ein neues Allzeithoch. So konnte Amazon beim Umsatz in den drei Monaten um 20 Prozent auf 200,6 Milliarden Dollar zulegen und beim Ergebnis die Schätzungen der Analysten wegen eines hohen Buchgewinns bei KI-Tochter Anthropic Lichtjahre hinter sich zurücklassen. Die Folge waren schnelle Kursgewinne Anfang des Monats um rund 20 Prozent.
Der Auftrieb ist nun aber ins Stocken geraten, Amazon hat vom Rekordniveau vor einer Woche bereits rund fünf Prozent verloren. Da ist aber mit einer noch grösseren Korrektur zu rechnen. Der Aufwärtstrend ist zwar intakt. Doch Amazon hat seit Anfang 2025 bereits dreimal bei Erreichen der oberen Begrenzung der Trendlinie korrigiert. Dabei kam es dann jedes Mal zumindest zu Kursverlusten von 10 Prozent, manchmal ging es sogar 20 Prozent nach unten. Die aktuellen fünf Prozent Kursminus dürften damit erst der Anfang, höchstens die halbe Korrektur-Strecke sein.
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Risikofreudige Anleger setzen deshalb mit einem Put auf weitere Kursverluste beim Online-Händler zumindest nochmals von fünf Prozent. Ein Put mit 5er-Hebel (ISIN: CH1551994051) könnte bei einer schnellen Fortsetzung der Korrektur in den Bereich um 230 Dollar oder um weitere zehn Prozent rund 50 Prozent zulegen.
Ein Put mit 6er-Hebel (ISIN: CH1557331407) verspricht dann sogar einen Gewinn von etwa 60 Prozent. Ein Zertifikat mit 8er-Hebel (ISIN: CH1554951983) könnte sich fast verdoppeln.
|Produkt
|Emittent
|Basiswert(e)
|Typ
|Whg.
|Risiko
|CH1551994051
LEON Short Mini-Future (Stop Loss 321.24)
|Leonteq Securities
|Amazon.com Inc.
|Short
|CHF
|Gering
|CH1557331407
VT Short Mini-Future (Stop Loss 307.53)
|Bank Vontobel
|Amazon.com Inc.
|Short
|CHF
|Mittel
|CH1554951983
UBS Short Mini-Future (Stop Loss 294.15)
|UBS
|Amazon.com Inc.
|Short
|CHF
|Hoch
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