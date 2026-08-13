Der Auftrieb ist nun aber ins Stocken geraten, Amazon hat vom Rekordniveau vor einer Woche bereits rund fünf Prozent verloren. Da ist aber mit einer noch grösseren Korrektur zu rechnen. Der Aufwärtstrend ist zwar intakt. Doch Amazon hat seit Anfang 2025 bereits dreimal bei Erreichen der oberen Begrenzung der Trendlinie korrigiert. Dabei kam es dann jedes Mal zumindest zu Kursverlusten von 10 Prozent, manchmal ging es sogar 20 Prozent nach unten. Die aktuellen fünf Prozent Kursminus dürften damit erst der Anfang, höchstens die halbe Korrektur-Strecke sein.