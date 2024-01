Nicht so sehr der Umsatz war also das Problem, vielmehr die Profitabilität. Schaffte AMS in Jahren wie 2016 oder 2017 noch ohne Osram operative Margen von 16 und 20 Prozent und Gewinne im Bereich von 1,70 Euro je Aktie, so zog der zugekaufte Lichtkonzern das Ergebnis in den Keller.