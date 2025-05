Tatsächlich war die Fusion bisher wenig von Erfolg gekrönt. Schrieb AMS alleine ohne Osram in 2019 noch schwarze Zahlen, so stehen seither nur noch Verluste in den Büchern. Der Umsatz ist in den letzten Jahren um ein Viertel gefallen, und im vergangenen Jahr gab es annähernd einen Jahresfehlbetrag von 1,0 Milliarden Euro.