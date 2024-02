Man muss nur den langfristigen Chart ansehen und dann weiss man sofort: Die Stimmung zur Story von AMS Osram ist eigentlich grottenschlecht. Schon kurz nach Bekanntgabe der Übernahme des Lampenherstellers Osram in 2019 ging es mit der Aktie von in den Keller. Drei Jahren lang war der Titel des Technologiekonzerns aus der Steiermark im Abwärtstrend und hatte dabei rund 90 Prozent an Wert verloren.