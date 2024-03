Völlig überraschend meldet ams-Osram die Annulierung des microLED-Schlüsselprojekts. Die neue Wafer-Fabrik in Kulim in Malaysia wird deshalb nicht zum Wachstum beitragen. Vielmehr kündigt der Technologiekonzern jetzt sogar noch hohen Wertberichtigungsbedarf an. Nach einer ersten Abschätzung sollen auf Vermögensgegenstände und Goodwill im Zusammenhang mit microLED im ersten Quartal 600 bis 900 Millionen Euro wertberichtigt werden.