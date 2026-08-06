Risikofreudige Anleger setzen mit einem Call auf dieses Szenario und Kursgewinne von zumindest zehn Prozent, was die Aktie zurück in den Bereich des Allzeithochs vom Juli bei 340 Dollar führen sollte. Ein Call mit 4er-Hebel (ISIN: CH1476972745) würde bei einem solchen Anziehen der Aktie auf das bisherige Rekordhoch um 40 Prozent zulegen. Ein Call mit 8er-Hebel (ISIN: CH1579856191) verspricht ein Plus von 80 Prozent. Ein Zertifikat auf Apple mit spekulativerem 12er-Hebel (ISIN: CH1582379157) würde sich mehr als verdoppeln.