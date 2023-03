Jetzt keine Ironie, aber Credit Suisse hat in den vergangenen Jahren oft und oft in den Schlamassel gegriffen. Zwar ging es auch mit der Beteiligung der Bank an Aryzta in den Keller, aber so wie es jetzt aussieht, könnte der dreiprozentige Anteil der Banker vom Paradeplatz an Aryzta vielleicht doch noch Gewinne bringen.