Gold ist im Höhenflug, hat erst vor einer Woche ein neues Allzeithoch erreicht. In diesem Jahr konnte das Edelmetall unter anderem angetrieben von hoher Unsicherheit etwa wegen Krieg und immensen Staatsschulden rund um den Globus schon 13 Prozent zulegen. Auf Sicht von zwölf Monaten beträgt der Preisanstieg bereits 17 Prozent. In den letzten zwei Jahren sind es 20 Prozent Wertzuwachs und in den letzten fünf Jahren sogar 80 Prozent.