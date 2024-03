Blickt man zehn Jahre zurück, zum damaligen Rekordniveau von Gold in 2011 bei rund 1900 Dollar je Unze, notierte Barrick mit 55 Dollar fast viermal so hoch wie heute. Zwar war der Gewinn damals auch viermal so hoch. Aber was Börsianer jetzt offensichtlich noch nicht einpreisen, ist der in diesem Jahr weiter deutlich gestiegene Goldpreis.