Doch so ein massiv gestiegener Goldpreis sollte oder muss sich sogar früher oder später in den Geschäftszahlen des Minenkonzerns niederschlagen und dann auch höhere Kurse bringen. Tatsächlich konnte Barrick Mining im zweiten Quartal den Umsatz um 16 Prozent steigern und den Gewinn im Vergleich zum ersten Quartal von 0,27 auf 0,47 Dollar fast verdoppeln. Das lag deutlich über den Schätzungen der Analysten und war der höchste Quartalsgewinn seit mehr als zehn Jahren.