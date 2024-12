Die energieintensive Chemieindustrie leidet besonders stark. Nachdem die Umsätze im vergangenen Jahr etwa zweistellige gefallen waren, erwartet die Branche für nächstes Jahr auch nur Stagnation. So sollen laut Verband der chemischen Industrie in Deutschland in 2025 zwar ein Viertel der Unternehmen steigende Umsätze erwarten, aber in etwa ebenso viele rechnen mit Stillstand. 46 Prozent, also fast die Hälfte, der Chemie-Unternehmen erwartet Umsatzrückgänge.