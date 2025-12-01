Das ist wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Mitte November hat sich die deutsche Bundesregierung nach langem Vorlauf auf eine deutliche Senkung des Strompreises für die Industrie im Land geeinigt. Seit der missglückten «Energiewende» mit kostspieligem und wenig versorgungssicherem Atomausstieg und auch im Zusammenhang mit den Sanktionen gegen Russland ist der Strompreis in Deutschland im internationalen Vergleich rekordhoch. Je nach Branche und Grösse des Unternehmens sind etwa zehn bis 18 Euro-Cent je Kilowattstunde fällig.